Умер актёр Мэттью Перри

Ему было 54 года

Умер американский актёр Мэттью Перри. Ему было 54 года.

Тело артиста нашли в джакузи в его доме, сообщает издание TMZ. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Рядом не было никаких подозрительных веществ. Скорее всего, у актёра остановилось сердце.

Перри стал популярен после выхода на экраны сериала "Друзья", в котором он сыграл роль Чендлера Бинга.

Также актёр снимался в фильмах "Папе снова 17", "Мошенники", "Девять ярдов", "Поспешишь - людей насмешишь", "Мистер Саншайн", "Танго втроём".

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