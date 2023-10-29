Срок соглашения истекает в 2024 году

Украина не будет продлевать договор о транзите газа из России. Действие соглашения заканчивается 31 декабря 2024 года, сообщает ТАСС.

Глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнёров, которым нужен газ перед зимним сезоном.

"Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнёрами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", - объяснил Чернышов.

В России не раз подчёркивали, что Украина отказывается от транзита газа себе в убыток. Также Киев оставит без топлива европейские страны, которые пока не смогли победить зависимость от российского голубого топлива.

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