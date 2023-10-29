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Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу

10:57
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

Срок соглашения истекает в 2024 году

Украина не будет продлевать договор о транзите газа из России. Действие соглашения заканчивается 31 декабря 2024 года, сообщает ТАСС.
Турция может стать транзитной страной для поставок зерна из России

Глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнёров, которым нужен газ перед зимним сезоном.

"Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнёрами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", - объяснил Чернышов.

В России не раз подчёркивали, что Украина отказывается от транзита газа себе в убыток. Также Киев оставит без топлива европейские страны, которые пока не смогли победить зависимость от российского голубого топлива.

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