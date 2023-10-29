Путин поздравил Эрдогана со столетием Турецкой республики

Российский лидер отметил общепризнанные успехи и высокий авторитет страны

Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения республики, сообщает "ТВ Центр".

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил общепризнанные успехи и высокий авторитет страны на мировой арене и выразил уверенность, что Москва и Анкара продолжат последовательно наращивать комплекс двухсторонних связей на благо дружественных народов, в интересах построения более справедливого и демократического миропорядка.

Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада Османской империи после её поражения в Первой мировой войне и последовавшей национально-освободительной войны турецкого народа. В созданной республике была упразднена монархия.

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