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Собянин поздравил работников транспорта с праздником

12:23
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

Мэр отметил их профессионализм

В России сегодня отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Сотрудников столичной отрасли поздравил Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

В социальной сети мэр отметил их профессионализм. И подчеркнул, что модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры всегда в приоритете у властей.

В Москве строят новые дороги и развязки, создают парковки. Постоянно обновляют подвижной состав "Мосгортранса", который располагает крупнейшим в Европе парком электробусов. Большое внимание уделяют внедрению инноваций.

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