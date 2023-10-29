Собянин поздравил работников транспорта с праздником

Мэр отметил их профессионализм

В России сегодня отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Сотрудников столичной отрасли поздравил Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

В социальной сети мэр отметил их профессионализм. И подчеркнул, что модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры всегда в приоритете у властей.

В Москве строят новые дороги и развязки, создают парковки. Постоянно обновляют подвижной состав "Мосгортранса", который располагает крупнейшим в Европе парком электробусов. Большое внимание уделяют внедрению инноваций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"