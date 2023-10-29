Комсомол отмечает 105-летие

Геннадий Зюганов поздравил молодых комсомольцев

Сегодня исполняется 105 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. О создании организации было объявлено на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи.

В честь знаменательной даты накануне представители КПРФ и современные комсомольцы возложили цветы к мавзолею на Красной площади, а вечером прошёл торжественный концерт.

С приветственной речью выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает "ТВ Центр".

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