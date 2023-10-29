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Израиль расширил зону операции в секторе Газа

11:53
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

В анклав вошла тяжёлая техника

Израиль и палестинское движение ХАМАС сегодня снова обменялись ракетными ударами. Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и Ашкелоне. А ЦАХАЛ продолжает расширять зону наземной операции в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, число жертв израильских обстрелов с начала эскалации превысило восемь тысяч человек, половина из них - дети.
Пентагон отрицает своё участие в наступлении Израиля на Газу

Разбор завалов в районе Нусейрат продолжался всю ночь. Когда рассвело, спасателям и добровольцам удалось вызволить из-под руин девушку и мальчика. Всего несколько человек из сотни жильцов многоэтажки, которую накануне разбомбила израильская авиация. Остальные погибли.

Палестинские группировки отвечают Израилю ракетными залпами. Несколько взрывов прогремели в Тель-Авиве. Ещё один в городке Кират, от удара загорелись машины, сообщает "ТВ Центр".

ХАМАС, несмотря на ожесточенные столкновения, заявляет, что готов отпустить пленных израильтян. Но только в обмен на освобождение из тюрем палестинцев, арестованных спецслужбами еврейского государства. Найти хотя бы какое-то решение Биньямина Нетаньяху просят и семьи заложников. Премьер-министр отвечает: власти делают всё возможное.

 Израильский премьер заявил накануне, что ЦАХАЛ начинает второй этап операции. В детали не вдавался, но подчеркнул - её цели именно освобождение заложников и разрушение всей инфраструктуры ХАМАС. География конфликта с каждым днём расширяется. Сухопутные части израильской армии вошли в северные районы сектора Газа. Тяжёлые бои идут и на юге.

Сегодня власти Израиля в очередной раз потребовали от жителей Газы покинуть город и уехать на юг анклава. Многим семьям в любом случае ничего другого не остаётся. По крайней мере, граница с Египтом, куда пропускают караваны с гуманитарной помощью - одно из немногих мест, где можно получить продукты и хоть какую-то медицинскую помощь.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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