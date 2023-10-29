На улицы европейских городов вышли сторонники Палестины

Они требуют от Израиля остановиться

Совбез ООН соберётся 30 октября на экстренный саммит по наземной операции в секторе Газа. А в Израиле заявили о пересмотре отношений с Турцией. Из Анкары отзывают дипломатов после резких слов президента Эрдогана, который подверг Запад критике за одностороннюю поддержку Израиля.

Многочисленные демонстрации в поддержку Палестины прокатились по крупным европейским городам. В Лондоне акция завершилась стычками с силовиками. Во Франции власти запретили митинги. В Париже - массовые задержания и более полутора тысяч выписанных штрафов. В одном из районов полиция применила слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

Сами израильтяне, которые как никто другой пострадали от действий ХАМАС, вышли на улицы Тель-Авива с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Они опасаются, что в результате всё более разрастающегося конфликта будет уничтожено само государство Израиль.

Самый массовый митинг в Стамбуле собрал накануне полтора миллиона человек. Реджеп Тайип Эрдоган в специально изготовленном шарфе с палестинским флагом, не стесняясь в выражениях, клеймит коллективный Запад.

Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? Мы объявим Израиль военным преступником, и мы уже работаем над этим.

Оскорблённый такой риторикой Израиль отзывает из Турции своих дипломатов. Параллельно раскручивается конфликт вокруг Илона Маска из-за желания предпринимателя предоставить Starlink международным организациям для оказания помощи заблокированным в Газе палестинцам. Министр связи Израиля пригрозил разорвать все связи с компанией миллиардера и глушить его спутниковый интернет. После угроз Израиля Маск вынужден был оправдываться. Его интернет - не подспорье для ХАМАС.

Российский МИД ещё раз выразил соболезнования утратившим близких как в Палестине, так и в Израиле. Среди жертв конфликта есть и россияне. Но Москва напоминает свою позицию: в соответствии с резолюцией ООН должны быть созданы два государства, а борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

Президент Ирана выступил с жёстким заявлением о том, что его страна не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. Израиль перешёл красные линии. И поэтому, по мнению Эбрахима Раиси, другие государства региона имеют право принять меры.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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