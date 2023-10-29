Собянин рассказал о популярном сервисе в центрах "Мои документы"

Он облегчает жизнь москвичей

Более 450 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Жизненная ситуация" в центрах "Мои документы". О набирающем популярность сервисе рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что он позволяет оформить за одно посещение все необходимые документы по разным жизненным ситуациям. Например, "Рождение ребёнка", "Многодетная семья", "Перемена имени", "Приобретение жилья".

Этот формат экономит время жителей города. Специалисты центров "Мои документы" помогут собрать необходимые справки и исправить возможные ошибки, допущенные при заполнении заявлений.

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