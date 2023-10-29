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Собянин: Онкологическая больница №62 получит современный комплекс зданий

13:44
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

Оказание помощи выйдет на новый уровень

Через несколько лет на территории онкологической больницы №62 появится современный комплекс зданий. Об этом сообщил в своём блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это позволит вывести оказание профильной помощи на новый качественный уровень. Амбулаторно-стационарный корпус соединят двумя переходами с операционно-реанимационным корпусом.

В больнице будет доступна современная диагностика, повысятся её лечебные возможности. Для пациентов будут работать 18 операционных. Рядом с больницей благоустраиваются парковые зоны.

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