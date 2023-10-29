Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО

Есть повреждения на земле

Подразделения ПВО отработали по воздушной цели в Ростовской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

Несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе областного центра. Сейчас оцениваются характер и последствия повреждений. Известно, что люди не пострадали.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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