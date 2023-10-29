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Названа самая распространённая схема телефонных мошенников

15:10
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

Они становятся всё изощрённее

На портале "Госуслуги" стала обязательной двухфакторная аутентификация. После ввода пароля для доступа к сайту нужно будет ещё и ввести одноразовый код из СМС. Это должно лучше обезопасить данные пользователей от мошенников.

Охота именно на аккаунты в "Госуслугах" сейчас одна из самых распространённых схем у преступников. Правда, "взломать" человека им всегда проще, чем компьютерную систему. Многие люди по-прежнему верят странным сообщениям якобы от руководства, звонкам от якобы попавших в беду родственников.

Голос в трубке может представиться сотрудником сотовой компании, ФСБ или Центробанка. Вот только требования всегда одинаковы. Сказать заветный код или дать денег. Немедленно.

Как не попасться на удочку всё более изобретательных мошенников - разбиралась Наталья Тарасова (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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