Пятёрки превратились в двойки: эксперимент в московской школе

Зачем его устроили?

В одной из московских школ ученики теперь приносят домой с уроков не привычные четвёрки и пятёрки, а единицы, двойки и даже нули. Причём два балла - это прекрасно.

Так выглядит новая система, введённая с сентября, и изрядно обескуражившая родителей. Маршрутные листы, таблица пересчёта процентов, критериальная оценка...

Многие запутались во всех этих новшествах. Анастасия Мартынова разбиралась, зачем понадобились преобразования и ждать ли, что отличники станут двоечниками в других школах (смотрите видео).

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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