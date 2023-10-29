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Косметической фабрике "Свобода" исполнилось 180 лет

17:20
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

Предприятие с богатой историей

Столичной косметической фабрике "Свобода" исполнилось 180 лет. О предприятии с богатой историей рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что на фабрике делали парфюм, мыло, средства для спортсменов и даже грим для артистов. Сегодня высокотехнологичное оборудование позволяет ежемесячно выпускать свыше шести миллионов единиц товара.

"Свобода" производит зубные пасты, шампуни и знаменитый детский крем.

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Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
Фабрика "Свобода"
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