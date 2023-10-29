В Чехии заговорили о выходе из ООН

Из-за резолюции по ситуации на Ближнем Востоке

Первый звоночек о целесообразности существования ООН прозвучал в Чехии. Министр обороны этой европейской страны предложила выйти из международной организации из-за резолюции по Израилю.

"Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехия не должна иметь никакого отношения к организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту. Давайте выйдем из неё", - написала Яна Чернохова в соцсети X (бывшая Twitter).

Действия боевиков ХАМАС, напавших на Израиль 7 октября, она назвала беспрецедентным террористическим актом.

27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Проект документа внесла Иордания. Резолюция призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию между Израилем и сектором Газа.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более восьми тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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