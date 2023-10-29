В Запорожье уничтожена украинская станция РЭБ "Буковель"

Об этом сообщили в Минобороны России

Российские военные уничтожили в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель". Об этом сообщили в Минобороны.

В Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, а в ДНР - командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады противника. Также за сутки силами ПВО сбиты 44 украинских беспилотника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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