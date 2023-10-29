Почувствуйте разницу: Медведев сравнил митинги за Палестину и Украину

Акции в поддержку мусульман проходят по всему миру

Дмитрий Медведев опубликовал у себя в Telegram-канале фотографии митингов в поддержку Палестины и Украины и предложил оценить разницу в числе участников.

"Почувствуйте разницу", - подписал фотографии зампредседателя Совбеза России. На одном из снимков запечатлён многотысячный митинг сторонников Палестины, а на другой - небольшая группа людей, поддерживающих Украину.

В последние дни по всему миру проходят массовые акции в поддержку Палестины. В частности, митинг в Стамбуле собрал 28 октября сотни тысяч людей. На нём выступил с обличительной речью в адрес Израиля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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