Москвичам пообещали повышение температуры до рекордных значений

В столице потеплеет

На следующей неделе погода в Москве будет похожа на сентябрьскую. Во вторник температура поднимется до плюс 10 градусов, а в среду, 1 ноября, будут аномальные 13-ть.

Температура будет приближаться к рекордным значениям за всю историю наблюдений, рассказал в интервью АГН "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что предыдущий рекорд тепла для 1 ноября был зафиксирован в Москве в 1934 году, когда столбики термометров показали плюс 12,6 градуса. Не исключено, что в этом году рекорд будет побит.

Нынешняя осень в Москве выдалась аномально тёплой. В сентябре практически не было осадков, а столбики термометров достигали порой 25-градусной отметки. Жители Подмосковья публиковали фото расцветающих садовых растений.

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