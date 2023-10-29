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Москва досрочно выполнила план по строительству жилья

18:23
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

Детали сообщил Сергей Собянин

Москва досрочно выполнила годовой план по вводу жилья. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию 10,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более пяти миллионов квадратных метров жилья.

Рекордным стал не только нынешний год: за последние пять лет объём жилого строительства в Москве вырос в два раза. Собянин указал, что сфера строительства остаётся стабильной и динамично развивается, несмотря на западные санкции.

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