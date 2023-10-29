Москва досрочно выполнила план по строительству жилья

Детали сообщил Сергей Собянин

Москва досрочно выполнила годовой план по вводу жилья. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с начала этого года в столице ввели в эксплуатацию 10,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более пяти миллионов квадратных метров жилья.

Рекордным стал не только нынешний год: за последние пять лет объём жилого строительства в Москве вырос в два раза. Собянин указал, что сфера строительства остаётся стабильной и динамично развивается, несмотря на западные санкции.

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