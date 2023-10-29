В Приморье экипаж ДПС стрелял по нарушителю

Только после ДТП он остановился

Погоня со стрельбой - сюжет, достойный блокбастера, разыгрался на одной из автотрасс минувшей ночью в Приморье.

Экипаж Госавтоинспекции во время патрулирования попытался остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование. Полицейские начали преследование. На предупредительную стрельбу в воздух лихач не отреагировал, тогда двумя выстрелами было повреждено колесо иномарки. Но водитель продолжил движение.

Остановило гонщика лишь ДТП в которое он угодил, врезавшись в Mitsubishi Pajerо, а затем в Nissan Note. Однако дорожный хулиган на этом не успокоился - вместе со своим пассажиром он попытался оказать сопротивление сотрудникам ДПС.

В итоге на дебоширов надели наручники и доставили в отделение полиции. Водителя заключили под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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