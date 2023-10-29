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США напомнили Израилю о правилах использования американского оружия

19:54
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

По закону войны

США потребовали от Израиля применять передаваемое им оружие по законам войны. С таким заявлением выступил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Пентагон отрицает своё участие в наступлении Израиля на Газу

В интервью телеканалу ABC он напомнил, что США выдвигают такие требования каждый раз, когда передают оружие другой стране.

Ранее сообщалось о возможном участии нескольких сотен американских солдат в операциях Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Позднее эти сообщения были опровергнуты. США помогают Израилю только оружием и консультациями военных.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более восьми тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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