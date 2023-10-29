О возможных жертвах не сообщается

В секторе Газа нанесён удар по больнице "Аль-Кудс". До этого палестинское общество Красного Полумесяца получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из медучреждения.

В больнице находятся около 12 тысяч беженцев и более 400 пациентов, в числе которых женщины и дети. Эвакуировать такое число людей невозможно, говорят врачи.

Как сообщает телеканал Al Hadath, по окрестностям больницы было выпущено несколько снарядов. По предварительной информации, под удар попало расположенное позади больничного комплекса здание.

Ранее в Газе уже была обстреляна больница. По разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Чей снаряд упал на парковку рядом с медучреждением, до сих пор неизвестно.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более восьми тысяч человек с обеих сторон. Подавляющее большинство – мирные жители палестинского анклава.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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