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Шойгу подсчитал потери украинской армии за время контрнаступления

08:04
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Никаких тактически значимых успехов Киев не достиг

Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения". При этом никаких тактически значимых успехов за время широко разрекламированного контрнаступления ВСУ не достигли. Более того, украинская армия с 4 июня понесла огромные потери, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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По данным российского министра, ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено около шестисот танков, почти 1 900 бронемашин различного класса, сообщил Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.

Организаторы Сяншаньского форума, который проходит в Пекине 29-31 октября - Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. Участники форума - министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники из разных стран.

Сергей Шойгу в своем выступлении напомнил, что специальная военная операция на Украине – это ответ на агрессивные шаги Белого дома и управляемого им блока НАТО, которые пренебрегли законными правами России на обеспечение своей безопасности. Глава Минобороны подчеркнул, что российские войска в спецоперации методично выполняют поставленные перед ними задачи, передает РИА Новости.

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