ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу рассказал, чем чревата деструктивная линия Запада

07:59
  • понедельник
  • 30 октября 2023

При таком варианте плодотворные переговоры вряд ли возможны

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин. Министр обороны принимает участие в 10-м Сяншаньском форуме по глобальной безопасности.
В ООН показали обломки западных ракет, запущенных по России

В Китай прибыли представители высшего руководства, министры обороны и эксперты из девяти десятков стран мира, в основном, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сергей Шойгу уже сделал ряд важных заявлений, в том числе о том, что без пересмотра Западом деструктивной линии, которая направлена на нанесение стратегического поражения нашей стране, плодотворные переговоры вряд ли возможны. При этом Россия открыта к сотрудничеству с заинтересованными государствами АТР, глава нашего оборонного ведомства особо подчеркнул, что такая деятельность не направлена против третьих стран.

"Наблюдаем укрепление новых экономических и политических центров, которые готовы отстаивать собственные национальные интересы, границы, культуру и уклада жизни. События, происходящие в мире, потребовали от России корректировки её внешнеполитических приоритетов", - заявил Шойгу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.