Шойгу рассказал, чем чревата деструктивная линия Запада

При таком варианте плодотворные переговоры вряд ли возможны

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин. Министр обороны принимает участие в 10-м Сяншаньском форуме по глобальной безопасности.

В Китай прибыли представители высшего руководства, министры обороны и эксперты из девяти десятков стран мира, в основном, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сергей Шойгу уже сделал ряд важных заявлений, в том числе о том, что без пересмотра Западом деструктивной линии, которая направлена на нанесение стратегического поражения нашей стране, плодотворные переговоры вряд ли возможны. При этом Россия открыта к сотрудничеству с заинтересованными государствами АТР, глава нашего оборонного ведомства особо подчеркнул, что такая деятельность не направлена против третьих стран.

"Наблюдаем укрепление новых экономических и политических центров, которые готовы отстаивать собственные национальные интересы, границы, культуру и уклада жизни. События, происходящие в мире, потребовали от России корректировки её внешнеполитических приоритетов", - заявил Шойгу.

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