Российские артиллеристы ведут стрельбу по принципу "карусели"

ВС России наносят сокрушительные удары на купянском направлении

Информация о ходе специальной военной операции. Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО "Град".

На купянском направлении наши артиллеристы нанесли сокрушительные удары. Стрельбу ведут с расстояния до 20 километров по принципу так называемой карусели - пока одна батарея выезжает на боевую позицию и дает залп, другая уже ведёт перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции. Такая тактика позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны ответного огня.

На донецком направлении по укреплённым позициям и местам скопления техники ВСУ мощные удары наносят российские штурмовики Су-25. Пилоты прикрывают наземные подразделения на передовой. Они работают парами на малых высотах, после выпуска снарядов лётчики выполняют противоракетный манёвр, отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром для подготовки к новым вылетам.

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