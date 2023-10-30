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Медаль "За отвагу": новые примеры героизма российских военных

08:37
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Российские бойцы проявляют мужество и самоотверженность

Новые данные о примерах мужества и героизма наших военных, участвующих в СВО.

Подразделение старшего стрелка Анатолия Везеля в ходе обороны наших рубежей подверглось атаке с позиций неонацистов. Анатолий своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава ВСУ, занял выгодную позицию и лично уничтожил более десяти боевиков, а затем оказал неотложную помощь раненому сослуживцу. За мужество и самоотверженность Анатолий Везель указом президента награждён медалью "За отвагу".

Рядовой Александр Ворончук, находясь на замаскированном наблюдательном пункте, обнаружил выдвижение группы ВСУ под прикрытием танка. Александр оперативно передал координаты неонацистов на командный пункт - точным ударом боевая машина была уничтожена, а группа радикалов, понеся потери, укрылась в лесополосе. Под плотным обстрелом рядовой Ворончук продолжил вести наблюдение и корректировать огонь российских артиллеристов, благодаря чему попытка нападения была сорвана, а противник понес значительные потери в живой силе и технике.

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