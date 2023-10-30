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В США при стрельбе на Хэллоуин-вечеринках погибли не менее 6 человек

08:10
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Еще десятки пострадали

В США празднование Хэллоуина обернулось трагедиями во Флориде, Индиане, Техасе, Калифорнии, Огайо и Атланте. Прямо на вечеринках злоумышленники открыли беспорядочную стрельбу - не менее 6 человек погибли, пострадавших – десятки.

В городе Тампа все началось с массовой драки, а затем преступник застрелил двоих человек. На празднике в Индианаполисе ранения получили восемь жителей, один погиб, возраст всех пострадавших - от 16 до 22 лет.

Возле кампуса колледжа в Джорджии застрелены четыре человека, в том числе двое студентов. А в штате Мэн вместо празднования Хэллоуина проходили поминальные службы по погибшим 25 октября - жертвами массовой стрельбы тогда стали 18 человек, ещё 13 получили ранения.

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