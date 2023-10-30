Два украинских безэкипажных катера поражены в Черном море

Россия продолжает спецоперацию

Российские военные в Черном море поразили два безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что техническими средствами наблюдения были обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району их обнаружения нанесено огневое поражение.

На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий, сообщает ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации "Друзей Крыма" Ян Чарногурский заявил, что победа в нынешнем конфликте вокруг Украины будет за Россией.

При этом член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин предупреждал, что на фоне значительных потерь ВСУ украинские власти, вероятно, примут решение об усилении мобилизационной кампании в стране.

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