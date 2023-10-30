Работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни

Об этом рассказал глава Дагестана

Аэропорт Махачкалы после беспорядков будет восстановлен в течение двух-трех дней, критическая инфраструктура не пострадала. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Политик подчеркнул, что навигационное оборудование, диспетчерские и иные службы, обеспечивающие безопасность полетов, не пострадали.

По словам Меликова, пока рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы, однако в течение 2-3 дней весь функционал аэропорта Махачкалы будет восстановлен, сообщает "Интерфакс".

Тем временем в Министерстве здравоохранения Дагестана рассказали, что несколько человек пострадали в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. В Telegram-канале отмечается, что им оказали всю требуемую помощь.

Меликов, которого цитирует РИА Новости, уточнил, что в числе пострадавших — двое сотрудников полиции, которые получили травмы при блокировании режимных зон аэропорта.

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