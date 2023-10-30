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Авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийской армии

08:31
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Повреждены два военных объекта

Израильская авиация нанесла удары по позициям армии Сирии. О бомбежке расположения сирийских военных частей в провинции Дераа сообщило агентство SANA. СМИ ссылается на источник в вооруженных силах Сирии.

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По информации источника, удар был нанесен в 01:35 по местному времени со стороны Голанских высот. Информации о жертвах и пострадавших не приводится. Уточняется, что в результате атаки получили повреждения два военных объекта, передает ТАСС.

Ранее появились сообщения Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ утверждают, что наносят удары по сирийской армии в ответ на обстрелы израильских городов с территории Сирии.

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