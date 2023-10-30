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Канада решила рассекретить список скрывающихся в стране нацистских преступников

08:53
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Поводом стал скандал с чествованием бойца дивизии СС Гунько

Власти Канады решили рассекретить список нацистских преступников, скрывшихся в стране от наказания. Поводом стал скандал с чествованием в парламенте бойца дивизии СС "Галиция" Ярослава Гунько.

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Канадские политики утверждают, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо обсуждало возможность публикации списка еще до скандала с Гунько. Однако инцидент в парламенте "усилил давление на правительство" и заставил его, наконец, действовать, пишет The New York Times.

По данным издания, документ, о котором идет речь, был второй частью расследования 1986 года о военных преступниках в Канаде. Его засекретили даже несмотря на то, что первую часть следствие успело опубликовать. В списке - 883 нацистских военных преступника, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны.

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