Российских дипломатов не пустили в США на открытие монумента Иоанну Кронштадтскому

Госдеп не согласовал поездку

Госдепартамент США не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в воскресенье, 29 октября.

В дипмиссии отмечали, что такое событие "способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры".

В сложившиеся непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто, поэтому дипломаты из России очень хотели посетить открытие монумента, но их такой возможности лишили американские власти, цитирует заявление посольства ТАСС.

До того американская сторона отозвала ранее выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Заместитель главы российской делегации на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Константин Воронцов заявил, что Москва требует немедленно открыть арбитражное производство в отношении Вашингтона из-за отказа в предоставлении американских виз дипломатам из России.

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