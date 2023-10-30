ЦАХАЛ объявила о расширении наземной операции в секторе Газа

Поражены 600 целей ХАМАС

Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в секторе Газа. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, целью ударов израильских военных за последние дни стали сотни военных объектов радикального движения ХАМАС.

Как сообщили в пресс-службе, подразделения ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 600 террористическим объектам. В числе целей - склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы радикалов.

В частности, израильские военные обнаружили вооруженных боевиков и пусковую установку противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар. Для удара по выявленной цели был направлен истребитель. Также уничтожены десятки боевиков ХАМАС, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать военных, передает ТАСС.

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