Украина выдвигает неприемлемые условия

Белоруссия готова продолжать выступать переговорной площадкой для Москвы и Киева, всемерно содействовать мирному урегулированию. Об этом заявил в понедельник, 30 октября, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Политик подчеркнул, что "об этом не раз говорилось с различных трибун, включая недавнюю Московскую конференцию по международной безопасности".

По словам Хренина, Минск по-прежнему готов всемерно содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине и выступать переговорной площадкой, сообщает ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что украинские власти должны возобновить переговорной процесс с Россией без предварительных условий. По его мнению, для этого в украинском правительстве есть достаточное количество "умных людей".

Российский лидер Владимир Путин допускал, что мирный план по Украине, предложенный в начале 2023 года Пекином, мог бы стать основой урегулирования, если бы украинская сторона заявила о готовности к переговорам.

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