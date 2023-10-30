Израильские бомбы упали около больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа

ХАМАС отвечает на атаки Израиля своими ракетными ударами

Израиль расширяет зону наземной операции в секторе Газа. Бои идут в северных районах анклава, где расположена сеть подземных сооружений палестинского движения ХАМАС. Только за последние дни были уничтожены более 600 военных объектов. Под ударом и гражданская инфраструктура. Накануне вечером бомбы упали в окрестностях больницы "Аль-Кудс". Беспорядочные обстрелы и со стороны ХАМАСа. Утром мощный взрыв прогремел на северо-западе Израиля.

Всю ночь над Газой - огненное зарево. Израиль обрушивает на сектор один ракетный удар за другим. Укрыться от такого шквала практически невозможно даже в, казалось бы, безопасных зонах. Появились кадры, снятые очевидцами одной из больниц, где, как сообщается, очень много пациентов и беженцев - в здании выбиты стекла, дышать нечем из-за пыли. Но раненых все равно продолжают привозить - больше просто некуда.

Этот уютный район на севере Газы называется Бейт-Халия. Он был разрушен одним из первых. Бейт по-арабски - дом. Дома теперь нет у тысяч человек. А на соседних улицах еще более страшная картина - там, где земля и стены еще не успели остыть от израильских авиаударов.

ХАМАС отвечает на атаки Израиля своими ракетными ударами. В основном, ночью. В руководстве группировки сообщают, что делают это в ответ на массовые убийства мирного населения в секторе Газа. Над израильскими городами по ночам работает система ПВО "Железный купол". В небе звучат взрывы. О повреждениях на земле не сообщается.

В израильском обществе нарастает негодование и давление на правительство из-за того, что домой и 24 дня спустя не вернулись заложники, захваченные в первый день нападения ХАМАС - 7 октября. Накануне с родственниками находящихся в плену встретился министр обороны Йоав Галант. Он сообщил, что пока вернуть удалось лишь четверых. Переговоры идут очень сложно - представители ХАМАС требуют освобождения своих сторонников из израильских тюрем.

Израиль дает понять, что намерен идти до конца к своей цели - уничтожить всю инфраструктуру группировки ХАМАС. На улицах Сдерота - самого близкого к Газе города - даже ночью военные колонны. На территории самого сектора техника расчищает завалы и создает инженерные сооружения. На улицах танки и бронетранспортеры.

А спецназ ведет бои сразу по нескольким направлениям и днем, и ночью. ЦАХАЛ публикует кадры, снятые инфракрасными камерами. Одновременно израильская армия регулярно наносит точечные удары по приграничным районам Ливана, рассчитывая таким образом предостеречь от вступления в конфликт на стороне палестинцев ливанскую группировку "Хезболла". Разведка считает, что у нее есть 150 тысяч ракет, нацеленных на Израиль.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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