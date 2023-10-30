Конфликт на Ближнем Востоке отодвинул Украину на второй план

Поставки и транши могут остановиться на месяцы

Вечеринка во Флориде в честь празднования Хеллоуина и правда напомнила фильм ужасов. Неожиданные выстрелы, два человека убиты, два десятка ранены.

Сообщения о перестрелках летят из разных городов США. Калифорния, Огайо, Техас. И все это после того, как буквально неделю назад в Льюистоне мужчина из автоматической винтовки расстрелял более 20 человек. Впрочем, эти события Америка словно не заметила. Вашингтон сейчас озабочен другим – финансированием сразу двух конфликтов, которые Джо Байден собирается провести одни пакетом.

Что касается Украины, для многих в Конгрессе уже очевидно, что это дело третье. Поставки и транши могут остановиться на месяцы. Некоторые политики, все это время выбивающие усиление помощи, получают отпор. Новый спикер палаты представителей ясно дает понять, что приоритеты сместились.

"На этой неделе мы собираемся внести в палату представителей отдельный законопроект о финансировании Израиля. Мы считаем, что это срочная и неотложная необходимость", - заявил Майк Джонсон.

Израиль легко может подставить подножку и самому Джо Байдену, которого не раз предупреждали, что из-за его активной поддержки наземной операции Тель-Авива, он рискует голосами мусульман на предстоящих выборах. Пропалестинские митинги проходят регулярно практически во всем мире.

В Берлине, Мадриде, Варшаве и Париже вышедших на митинг людей силой разгоняет полиция. В центре Барселоны сотни человек напоминают миру о заложниках ХАМАСа, среди которых ни в чем неповинные дети. Вместе с фотографиями похищенных израильтян – детские игрушки.

Осудившие проведение наземной операции Израиля в секторе Газа Объединенные Арабские Эмираты экстренно запросили заседание Совета Безопасности ООН. Там намерены добиваться немедленного прекращения огня, доставки гуманитарной помощи и отмены решений об эвакуации людей с севера на юг и в другие страны. Арабские СМИ тем временем строят прогнозы, как будут выглядеть итоги голосования. Большинство - за прекращение огня. Тем более, что, по мнению многих политиков, весы уже начали перевешивать.

О четких обязательствах Израилю напомнили и в международном уголовном суде. И призвали дать доступ мирным жителям Газы к воде, продуктам и лекарствам.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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