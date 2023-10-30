Шойгу назвал образцовыми отношения Москвы и Пекина

Глава Минобороны России принял участие в Сяншаньском форуме по безопасности

Линия Запада на обострение конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на Сяншаньском форуме по безопасности. Он проходит в Пекине. В дискуссиях принимают участие десятки стран. В центре внимания - самые острые темы - расширение НАТО, биологическое оружие, информационная война и экономика.

Почётный караул, оркестр, представление членов делегаций. В Пекине торжественно встречают Сергея Шойгу. Перед пленарным заседанием - двусторонние переговоры.

"У нас сложилась добрая традиция взаимно принимать участие в главных многосторонних мероприятиях, которые проводятся на территориях Китая и России. Я рад приветствовать вас здесь, в Пекине", - отметил Чжан Юся, заместитель председателя Центрального военного совета КНР.

Двусторонние отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми, заявляет Шойгу. Особую роль в развитии партнёрства играет тесное взаимодействие на высшем уровне. Только в этом году Владимир Путин и Си Цзиньпин провели две личных встречи. В мире, отметил Шойгу, формируются новые центры влияния, готовые отстаивать свой суверенитет и национальные интересы - в противовес однополярному геополитическому устройству. Но США всеми силами стараются удержать позиции гегемона. Все, кто выступает против западного диктата, подвергаются серьёзному давлению. Иногда - силовому.

"Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток", - отметил Шойгу.

С начала контрнаступления Киев потерял убитыми и ранеными 90 тысяч военных и большое количество техники. Шойгу отметил, что стремление Запада к эскалации конфликта с Россией несёт угрозу прямого столкновения ядерных держав. В адрес Москвы сыплются обвинения в снижении порога применения стратегического оружия. Министр назвал их беспочвенными и напомнил: наша ядерная доктрина не изменилась и по-прежнему предусматривает только ответный удар, либо удар в случае угрозы существованию государства. Говорили и о других глобальных вызовах.

"Набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развёрнута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея. Хотелось бы особо подчеркнуть, что подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс", - отметил Шойгу.

Москва готова к дискуссии по урегулированию украинского кризиса и противоречий с Западом. Но лишь на условиях равноправного диалога.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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