На территории промзоны в Ижевске произошел крупный пожар

Обошлось без пострадавших

Крупный пожар тушили этой ночью в Ижевске. На территории промзоны загорелись складские помещения.

Огонь моментально охватил площадь в 3800 квадратных метров. Существовала угроза распространения возгорания на соседние постройки: искры от полыхающих конструкций разлетались на десятки метров.

На место ЧП был вызван усиленный отряд спасателей. В тушении принимали участие свыше 80 сотрудников МЧС, было задействовано 30 единиц техники. Чтобы полностью справиться с огнем, потребовалось около трех часов. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают.

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