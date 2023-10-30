Мощный снегопад обрушился на Свердловскую область

На магистралях - многокилометровые заторы

Суровое испытание преподнесла непогода жителям Урала. На Свердловскую область обрушился мощный снегопад.

На дорогах десятки аварий, известно о трёх погибших в ДТП. Из-за метели на несколько часов пришлось перекрывать почти 200 километров трассы Пермь - Екатеринбург. Видимость там была практически нулевая.

Ситуацию осложняет сильный гололёд. На других магистралях - многокилометровые заторы. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей по возможности отложить поездки.

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