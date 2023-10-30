Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Регистрация участников продлится до 4 ноября

Свыше 400 тысяч человек со всей страны подали заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное", который является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Недавно стартовал дистанционный этап, и команды приступили к выполнению первых заданий. За победу решила побороться и семья потомственных железнодорожников - Ярцевых.

На первый взгляд, обычная прогулка папы с дочкой в центре столицы. Но если прислушаться - начало большого пути. Хрупкая Алёна кивает со знанием дела. Несущиеся мимо красивые поезда - это часть жизни её самых близких и любимых людей.

"Я железнодорожник уже в четвертом поколении. Мой прапрапрадед еще в конце 1890-х - начале 1900-х годов на Урале работал помощником машиниста", - рассказал Павел Ярцев.

"Я мечтаю пойти по папиным стопам и помогать машинистам", - говорит Алена Ярцева.

Не только - по папиным. В семье Ярцевых - два десятка железнодорожников. Общий стаж династии - 427 лет. Так что пятое поколение - голубоглазое и белокурое - не просто так интересуется и транспортными средствами. И генеалогическим древом.

О своей династии железнодорожники Ярцевы решили громко заявить на всю страну, став участниками всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Зарегистрировались моментально - на сайте "этосемейное.рф". Заполнили анкеты и стали готовиться к первому дистанционному этапу конкурса.

"Я думаю, что это прекрасная идея. Потому что это, в первую очередь, объединяет. Показывает, насколько важна семья. Насколько важно иметь связь со всеми родственниками", - говорит Дарья Ярцева.

"Мы этим конкурсом хотим показать всему народу, насколько наша семья дружная. Преемственность у нас очень активная", - отметила Светлана Ярцева.

Именно об этом говорил и Владимир Путин. В 2022-м году он поддержал идею о проведении самого народного конкурса страны, а 1 сентября 2023-го объявил о его старте.

"Конечно, вот такой проект соревновательный - на уровне семей - был бы, на мой взгляд, крайне востребованным. И был бы, наверняка, очень интересным. Очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению", - заявил Путин.

Желающих участвовать оказалось очень много. С момента запуска конкурса заявки прислали более 70 тысяч семей из всех регионов страны. А это свыше 400 тысяч человек.

Участники конкурса сами выбирают задачи на разные темы. Домашний уют, званый ужин, веселые старты, готовим вместе. Главное - делать всё сообща. В семье Ярцевых все три поколения решили печь пироги.

Пироги в результате получились отменные. Призы за победу в конкурсе тоже будут впечатляющие. Среди них - 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на улучшение жилищных условий. Регистрация участников продлится до 4 ноября.

В семье Ярцевых конкуренции не боятся. Здесь уверены: чем больше будет заявок - тем лучше. Ведь счастливая и дружная семья - это очень сильная страна.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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