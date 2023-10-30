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Во всех отделениях Почты России можно бесплатно отправить посылки весом до 10 кг в зону СВО

11:46
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Передача оператору осуществляется в открытом виде

Поддержать военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и бесплатно передать посылки от близких и родственников можно в любом отделении Почты России. Компания проводит эту акцию совместно с правительством с мая этого года.

Вес отправления не должен превышать 10 килограммов. При этом число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено. Передача оператору осуществляется в открытом виде.

При оформлении посылки необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес - город Москва 400.

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