В Петербурге разрабатывают новый метод борьбы с раком

Работа над уникальной биотехнологией длится уже более 10 лет

Новая разработка российских ученых, которая обеспечит прорыв в лечении онкологических заболеваний. Сотрудники петербургского исследовательского университета ИТМО совместно с коллегами из Казани синтезировали вещество для самоуничтожения раковых клеток. При этом новое соединение на порядок менее токсично по сравнению с медицинскими противоопухолевыми препаратами.

Под объективом микроскопа - самые смертоносные враги человечества, раковые клетки. Эти уже мертвы - их удалось разрушить благодаря новому открытию.

Апоптоз - это механизм самоуничтожения, который запускается в ослабленной или поврежденной клетке. Так организм избавляется от ненужных микроконструкций. Особенность раковых клеток в том, что такой механизм в них изначально подавлен: это и приводит к неконтролируемому делению. Ученым научно-образовательного инфоцентра университета ИТМО в Петербурге совместно с коллегами Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова в Казани удалось разработать уникальное молекулярное соединение. Оно способно проникать в ДНК раковой клетки и запускать процесс самоуничтожения.

"Нам удалось установить, что наши объекты оказались избирательными в отношении карциномы шейки матки. В то время как нераковые клетки и другие раковые клетки не проявляли такой избирательности при работе с нашим соединением", - пояснил Антон Муравьев, доцент научно-образовательного центра инфохимии ИТМО, руководитель проекта.

В петербургском ИТМО сейчас завершают исследования новой технологии на цитотоксичность - уже доказано, что она в восемь раз ниже чем у популярных противоопухолевых препаратов. В этом ее отличие от классической химиотерапии, когда идет воздействие не только на раковые, но и на здоровые клетки.

Работа над уникальной биотехнологией длится уже более 10 лет. В ней принимают участие не только ученые, но и студенты. Сейчас идет один из важных этапов всех многолетних исследований - поиск максимально эффективного способа получения этой молекулы.

Третьекурсники Злата и Илья - будущие инфохимики. Сейчас они рассчитывают, из какого именно вещества синтез нужного соединения пройдет быстро и с минимальными затратами.

"Очень интересно, когда проект имеет какой-то практический смысл, значение, какую-то высшую цель - что это не просто соединение, а когда это пригождается в медицине, в такой важной теме", - отметила студентка Злата Брушевич.

Эффективность действия нового соединения уже доказана в модельных испытаниях и опубликована в одном из ведущих международных научных биомедицинских изданий. Отзывы рецензентов, а это ученые с мировыми именами, положительные. Сейчас идет поиск механизма введения лекарства в человеческий организм.

"Мы с красноярскими коллегами пытаемся запустить эксперимент по инкапсулированию наших противоопухолевых препаратов в систему доставки. Ожидаем, что в случае сохранения этих капсул мы получим улучшенный результат проникновения в линию клеток шейки матки и, может быть, это позволит повысить терапевтический эффект наших препаратов", - отметил Антон Муравьев.

Перед клиническими испытаниями специалисты хотят еще проверить, как будут реагировать здоровые клетки на длительную активность новой молекулы. Эксперимент вскоре планируют провести на больных раком живых мышах.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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