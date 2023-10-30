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"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера

09:49
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Ситуацию осложняет сильный ветер, не исключен ледяной дождь

В Москве и Московской области действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказали в Гидрометцентре России.
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Как следует из данных прогностической карты предупреждений ведомства, предупреждение введено из-за гололеда. В столице оно действует до полудня, в Подмосковье — до 15 часов понедельника.

При этом из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, повышенный уровень погодной опасности будет действовать до 21 часа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что "погода в предзимье совершает кульбиты". После ночных легких морозов и холодных дней в столице поднимется температура и будет  на 5–6 градусов выше нормы.

Однако из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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