"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера

Ситуацию осложняет сильный ветер, не исключен ледяной дождь

В Москве и Московской области действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказали в Гидрометцентре России.

Как следует из данных прогностической карты предупреждений ведомства, предупреждение введено из-за гололеда. В столице оно действует до полудня, в Подмосковье — до 15 часов понедельника.

При этом из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, повышенный уровень погодной опасности будет действовать до 21 часа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что "погода в предзимье совершает кульбиты". После ночных легких морозов и холодных дней в столице поднимется температура и будет на 5–6 градусов выше нормы.

Однако из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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