Глава СКР взял на контроль расследование дела о массовых беспорядках в Дагестане

Устанавливаются организаторы и участники преступления

Расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю республиканского управления установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что инциденту предшествовали публикации в различных аккаунтах в соцсетях. Они содержали призывы к населению республики Дагестан выйти на протестные акции в районе международного аэропорта "Уйташ". А вечером 29 октября неустановленные лица устроили массовые беспорядки в аэропорту, прорвались к самолету, прибывшему из Израиля, а также в помещения аэропорта, где учинили погромы.

В СКР отметили, что в результате есть пострадавшие среди сотрудников правоохранительных органов. По данным республиканского минздрава, всего пострадали около 20 человек, двое - в крайне тяжелом состоянии.

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