Россиянин задержан за передачу ВСУ секретных данных

Об этом рассказали в ФСБ

В Севастополе по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. Об этом в понедельник, 30 октября, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В ведомстве уточнили, что в марте во время выполнения работ по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.

Ведется расследование по статье 275 УК России (государственная измена), сообщает ТАСС.

Ранее в ФСБ рассказали, что на бывшего народного депутата Украины Олега Царева было совершено покушение возле санатория имени Кирова в Ялте. Возбуждено уголовное дело, оно расследуется по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

До того сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентурных групп разведки Украины в Запорожской области. Преступники собирали разведданные через различные информационные ресурсы.

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