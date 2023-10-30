ЦАХАЛ объявил о десятках убитых боевиков ХАМАС

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне острой

Израильские военные в ночь на понедельник, 30 октября, в секторе Газа убили десятки бойцов группировки ХАМАС. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении, которое приводит "Интерфакс", говорится, что боевики ХАМАС баррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильские войска, однако они были ликвидированы в боестолкновениях.

В частности самолет ЦАХАЛ атаковал структуру ХАМАС, в которой находилось более 20 террористов, они уничтожены, заявили в израильской армии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит контакты со всеми участниками нового витка напряженности между Израилем и Палестиной. При этом спикер Кремля указал на невозможность оправдания терроризма в любых его проявлениях.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что цель закулисных дирижеров палестино-израильского конфликта — умножить нестабильность в мире, разобщать культуры, народы, мировые религии, спровоцировать конфликт цивилизаций.

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