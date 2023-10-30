ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь

10:44
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Артист начал задыхаться

Отцу поп-короля российской эстрады потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы.

Как стало известно telegram-каналу "112", 91-летнему Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь рано утром 30 октября. Артист начал задыхаться. Врачи оказали Киркорову помощь на месте и оставили его дома.

Кроме того, врачи посоветовали Бедросу обращаться в поликлинику при повторных приступах болезни.

Ранее у Бедроса Киркорова уже наблюдались проблемы с дыханием. В феврале этого года он был госпитализирован в московскую клинику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Отец Филиппа Киркорова
Отец Филиппа Киркорова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.