Отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь

Артист начал задыхаться

Отцу поп-короля российской эстрады потребовалась экстренная медицинская помощь из-за приступа астмы.

Как стало известно telegram-каналу "112", 91-летнему Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь рано утром 30 октября. Артист начал задыхаться. Врачи оказали Киркорову помощь на месте и оставили его дома.

Кроме того, врачи посоветовали Бедросу обращаться в поликлинику при повторных приступах болезни.

Ранее у Бедроса Киркорова уже наблюдались проблемы с дыханием. В феврале этого года он был госпитализирован в московскую клинику.

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