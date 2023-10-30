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Пашинян назвал условие подписания мирного договора с Азербайджаном

11:01
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Политик выступил в армянском парламенте

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно при соблюдении сторонами уже согласованных принципов. Такое заявление сделал в понедельник, 30 октября, армянский премьер Никол Пашинян во время выступления в парламенте государства.
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Пашинян подчеркнул, что три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы. По его словам, "если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным".

Что касается озвученных ранее цифр по площади Армении, глава армянского кабмина пояснил, что они были взяты из советской энциклопедии, сообщает РИА Новости.

Накануне Пашинян на совместной пресс-конференции в Страсбурге с председателем Европарламента Робертой Метсолой заявлял, что Армения ожидает, что Азербайджан признает ее территориальную целостность на площади 29,8 тысячи квадратных километров.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что тема конфликта в Нагорном Карабахе окончательно закрыта — и это "большое счастье".

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