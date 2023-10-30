ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой

Сообщается о серии взрывов
Серия взрывов прогремела в районе Одессы. Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, удар был нанесен по судоремонтному заводу.
Воздушная тревога была объявлена утром в Одесской и Николаевской областях Украины. Позже местные СМИ сообщали о серии взрывов. Информацию подтвердил Гончаренко в Telegram.
Местные Telegram-каналы, отслеживающие работу украинской ПВО, сообщили о нескольких прилетах. Подтверждено, что ракетный удар пришелся по Ильичевскому судоремонтному заводу. Публикуются кадры, на которых виден густой дым, поднимающийся в районе предприятия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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