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ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой

10:54
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Сообщается о серии взрывов

Серия взрывов прогремела в районе Одессы. Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, удар был нанесен по судоремонтному заводу.

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Воздушная тревога была объявлена утром в Одесской и Николаевской областях Украины. Позже местные СМИ сообщали о серии взрывов. Информацию подтвердил Гончаренко в Telegram.

Местные Telegram-каналы, отслеживающие работу украинской ПВО, сообщили о нескольких прилетах. Подтверждено, что ракетный удар пришелся по Ильичевскому судоремонтному заводу. Публикуются кадры, на которых виден густой дым, поднимающийся в районе предприятия.

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