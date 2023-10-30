ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК начал проверку после пожара на заправке в Химках

11:12
  • понедельник
  • 30 октября 2023

Есть пострадавшие

Следственный комитет начал проверку после крупного пожара на автозаправочной станции в подмосковных Химках.

Инцидент произошел около 8 утра 30 октября в микрорайоне Клязьма-Старбеево. На заправке взорвался резервуар. Загорелись газгольдер и два автомобиля. По предварительным данным, пострадали три человека. Эта информация проверяется.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 10 единиц техники и 33 человека.

Причиной возгорания могла стать разгерметизация емкости с пропаном, заявил ТАСС источник в оперативных службах города. В настоящий момент на месте ЧП работают следователи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия пожара АЗС в Химках
Последствия пожара АЗС в Химках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.