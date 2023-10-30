СК начал проверку после пожара на заправке в Химках

Есть пострадавшие

Следственный комитет начал проверку после крупного пожара на автозаправочной станции в подмосковных Химках.

Инцидент произошел около 8 утра 30 октября в микрорайоне Клязьма-Старбеево. На заправке взорвался резервуар. Загорелись газгольдер и два автомобиля. По предварительным данным, пострадали три человека. Эта информация проверяется.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 10 единиц техники и 33 человека.

Причиной возгорания могла стать разгерметизация емкости с пропаном, заявил ТАСС источник в оперативных службах города. В настоящий момент на месте ЧП работают следователи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"