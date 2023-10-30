"Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика

Эти сведения подтвердила ФАС

Сотовые операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств. Это в понедельник, 30 октября, подтвердила Федеральная антимонопольная служба.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, данные компании отчитались об исполнении предупреждения службы.

При этом компания МТС заверила ФАС в отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

В сентябре антимонопольщики официально потребовали от операторов "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн" и "Теле2") отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ФАС объяснили выдачу соответствующего предписания тем, что операторы не дали достаточного обоснования для взимания денег за эту услугу.

При этом ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" из-за необоснованного повышения тарифов. Сотовый оператор поднял тарифы более чем на 10%. В результате повышение стоимости услуг связи затронуло 8,2 млн абонентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"